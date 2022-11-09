總統蔡英文1日到藍營鐵票區文山區替民進黨台北市長候選人陳時中站台時表示，她選總統時，在文山區拿到46.5%，並認為若陳時中在文山區得票率若超過46.5%就當選了。對此，國民黨立委賴士葆表示，聽到蔡說這段話時他正在吃飯，「飯都噴出來了」。前民進黨立委沈富雄也鐵口直斷，認為最後開票結果，陳時中得票率會低於32%。

蔡總統1日到文山區替陳時中助選時提到，她過去選總統，在台北市得到53%的選票，從各區來看，蔡當時在文山區得票率為46.5%，對此，她認為，若陳時中在文山區的得票率超過46.5%，就會當選了。對此，賴士葆8日在政論節目《少康戰情室》直言，聽到蔡這番話時「飯都噴出來了」。賴士葆諷刺表示，若是這樣子，前總統馬英九推薦的百分之百會當選、蔡英文推薦的也百分之百當選，為什麼還有落選的呢？賴認為，蔡英文對於在台北市得選票有53%感到很驕傲，並認為能將這些票通通灌給陳時中，即便打折後也有40%、50%。沈富雄聽完後，直言陳時中得票率會低於32%。

主持人趙少康8日則認為，蔡英文不是亂講就是數學太爛，趙說當時蔡英文選總統，是兩個主要的總統候選人，現在的台北市長選舉是三腳督，「三個跟兩個怎麼會一樣」。趙少康直言，不要說文山區、大安區拿不到，看看大同萬華拿不拿得到，其它沒有一個區會超過46%，「開什麼玩笑，能拿36%就不錯了」。