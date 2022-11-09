美國期中選舉8日登場，各州目前已陸續結束投票，美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的初步出口民調出爐，顯示66%的選民不希望美國總統拜登再戰2024，另外將近75%的選民不滿意美國現狀，甚至將近1/3對現狀感到憤怒。

美國總統拜登尚未決定是否競選2024總統大選，不過他不斷強調有意願。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國哥倫比亞廣播公司新聞網在全國各地進行的出口民調初步結果顯示，高達66%選民不希望拜登再戰2024年總統大選，30%樂意見他競選連任。

PRELIMINARY CBS NEWS EXIT POLL -- NATIONAL:



Would you like to see Joe Biden run for president again in 2024?



No 66%

Yes 30% — Steven Portnoy (@stevenportnoy) November 8, 2022

調查也顯示，73%選民不滿意美國現狀，其中將近1/3甚至對美國現狀感到憤怒，25%滿意美國現狀。

PRELIMINARY CBS NEWS EXIT POLL -- NATIONAL:



Do you think Joe Biden's policies are mostly...



Helping the country? 36%

Hurting the country? 46%

Not making a difference? 16% — Steven Portnoy (@stevenportnoy) November 8, 2022

36%選民認為拜登的政策幫助了美國，46%認為他的政策正在傷害美國，16%認為沒有差別。

關於選民投票時最在意的議題，美國民眾最在意通膨，達32%，其次是墮胎的27%，犯罪與槍枝政策分別為12%，10%在意移民問題。

PRELIMINARY CBS NEWS EXIT POLL -- NATIONAL:



Who do you trust more to handle inflation?



Republican party 52%

Democratic party 44% — Steven Portnoy (@stevenportnoy) November 8, 2022

民調顯示將近3/4選民認為經濟差，近半數選民認為家庭財務狀況比2年前還遭。

關於哪一個政黨更能處理好通膨問題，52%認為共和黨，44%認為民主黨。

另外多達70%選民認為美國民主受到威脅，27%認為美國民主還能維持。

PRELIMINARY CBS NEWS EXIT POLL -- NATIONAL:



Do you think democracy in the US today is...



Threatened? 70%

Secure? 27% — Steven Portnoy (@stevenportnoy) November 8, 2022

不過這份民調也顯示，選民對前美國總統川普的看法，比對拜登的看法還要負面，37%對川普持正面態度，60%持負面態度；43%對拜登看法正面，54%態度負面。

《紐約郵報》指出，由於出口民調並未計入郵寄投票的選民，因此結果可能有偏差，較偏向共和黨。