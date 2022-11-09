美國期中選舉8日登場，各州目前已陸續結束投票，美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的初步出口民調出爐，顯示66%的選民不希望美國總統拜登再戰2024，另外將近75%的選民不滿意美國現狀，甚至將近1/3對現狀感到憤怒。
綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國哥倫比亞廣播公司新聞網在全國各地進行的出口民調初步結果顯示，高達66%選民不希望拜登再戰2024年總統大選，30%樂意見他競選連任。
調查也顯示，73%選民不滿意美國現狀，其中將近1/3甚至對美國現狀感到憤怒，25%滿意美國現狀。
36%選民認為拜登的政策幫助了美國，46%認為他的政策正在傷害美國，16%認為沒有差別。
關於選民投票時最在意的議題，美國民眾最在意通膨，達32%，其次是墮胎的27%，犯罪與槍枝政策分別為12%，10%在意移民問題。
民調顯示將近3/4選民認為經濟差，近半數選民認為家庭財務狀況比2年前還遭。
關於哪一個政黨更能處理好通膨問題，52%認為共和黨，44%認為民主黨。
另外多達70%選民認為美國民主受到威脅，27%認為美國民主還能維持。
不過這份民調也顯示，選民對前美國總統川普的看法，比對拜登的看法還要負面，37%對川普持正面態度，60%持負面態度；43%對拜登看法正面，54%態度負面。
《紐約郵報》指出，由於出口民調並未計入郵寄投票的選民，因此結果可能有偏差，較偏向共和黨。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。