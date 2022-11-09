當地里長林俊儀無奈說，校園已經很久沒有人來清理，雜草叢生，蔓延到非校地區及路上的高壓電線，更成了流浪狗的窩。（張毓翎攝）

停招多年的台南市私立華濟永安高中，從外頭看進去，校地漫草橫生、凌亂不堪，似乎早已無人管理，宛若廢墟，且因位處偏僻，更顯得毛骨悚然。近來有民眾發現校門口被掛上一顆假人頭，旁邊還躺著一具衣衫不整的娃娃假人，po網友後，引發議論，甚至調侃說難道是「傳說中的熱血高校」嗎？

位於台南市東山區的華濟永安高中，早期以護理科聞名，面臨少子化等衝擊，2013年被教育部列為退場學校，之後校園變得愈來愈荒蕪，不乏許多愛探險夜遊的狂熱分子，揪團來這個地方試膽，最近還有民眾發現被人在門口掛假人頭、娃娃假人。

當地的東山聖賢里長林俊儀表示，校門口的假人頭、娃娃假人，是前幾天一群民眾直播探險為了「造景」而擺設，那天里民通報後，清潔隊也來通報，建議直接把這些「造景」丟掉，以免嚇到附近住戶或經過的老人家。

林俊儀無奈說，校園已經很久沒有人來清理，雜草叢生，蔓延到非校地區及路上的高壓電線，更成了流浪狗的窩，里民抱怨連連，種種環境衛生問題，令地方很頭疼，還有許多直播主來這邊繪聲繪影，造謠很多靈異事件。

林俊儀說，原本的管理員告訴他，目前學校因為官司訴訟，才沒有任何進展。今年6月國教署命令學校財團法人解散，但後續也聽到什麼消息；以前學校傳出要轉型做長照，他認為，其實這邊空氣好、腹地大，很適合蓋長照機構。