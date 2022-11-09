由家庭主婦回歸職場，饒雪容加入房仲產業才4年，便已創下驚人成績，不儘多次拿下開發王、百萬經紀人等獎項，入行第一年就達成800萬元業績，第二、第三年業績更倍增成長到1,800萬元以上！今年3月她不畏疫情，成立了永義房屋新竹金雅悅光加盟店，靠著永慶房產集團的聯賣制度，以及她真誠、細膩的服務，再加上老客戶好口碑推薦，開幕至今僅7個多月時間，就創造將近7千萬的業績，成績亮眼驚艷同業！

原本就對房地產很有興趣的饒雪容，直到近年才真正跨進房仲業，她憑著一股熱情與衝勁，加入了永慶加盟體系，成為房仲新鮮人。去年，饒雪容與友人合資，共同創業台慶不動產，沒想到增員速度太快，小小的店面無法容納這麼多人，剛好永慶房產集團全新加盟品牌－永義房屋宣告上市，在其他店東的強力推薦下，饒雪容決定自行出來創業，不到一年時間，就成立永義房屋新竹金雅悅光加盟店。

一加入便能共享永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產的物件資源，讓永義房屋饒雪容團隊創業旗開得勝。（圖/ 永慶房產集團）

創業7個月業績大躍進 聯賣制度是最大功臣

今年三月至今，饒雪容團隊成交件數已超過130件，等於每2天就成交一件，而其中有近5成是來自永慶加盟四品牌的聯賣合作。雖然是新上市的品牌，只要透過〈i智慧系統〉，可以一次查詢並共享永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產所有案件資料，輸入篩選條件後，即可進行跨品牌配對，完全不怕找不到客源、或可銷售的案件，加上友店很願意支援與分享，讓她創業幾乎沒有陣痛期。

饒雪容認為，聯賣制度能夠順利運作，都要歸功於永慶加盟總部對於加盟店管理的用心，她說：「聯賣其實是很容易產生爭議的銷售方式，因為人總是想要讓自身利益最大化，且每間加盟店都是各自獨立的法人，所以總部制定了非常嚴密的聯賣規範，並公開透明，還會根據店東長的反饋不斷地精進修正，將爭議降到最低，確保公平公正，真真切切的達到合作共好的目的。」

從房仲經紀人轉換為店東角色，饒雪容也不諱言地說，創業當老闆真的很辛苦，過去當業務只要把業績做好就好，當店東則要負責整間店的營運管理、人員管理、財務管理等等，幸好總部提供相當多的資源與協助，助新手店東快速上手。

堅持誠實理念，饒雪容服務做出好口碑，她也將此理念傳承給新竹金雅悅光加盟店夥伴，帶動店頭業績蒸蒸日上。（圖/ 永慶房產集團）

把握每一次服務的機會 用誠實抓住客戶的心

談到今年永慶加盟總部推動的「誠實服務承諾」，饒雪容肯定地說，誠實本來就是做人最基本的原則，從我入行以來，不論是屋況、行情，或任何客戶應該要知道的資訊，我都不會向客戶隱瞞，如果說了第一個謊，後續還要用更多的謊來圓，客戶終究是會知道！

她也強調，如果沒有誠實告知，光是處理後續可能產生的糾紛，就會花掉許多時間和金錢的成本，不僅耗時耗力，也損害自身的名譽，那樣的信任缺口，是無法彌補的。

事業上如此成功，饒雪容的成功關鍵在於提供最好的服務，她分享：「對我來說，有沒有成交不是重點，我比較在意每一次的服務是不是都讓客戶滿意了，有成交當然很好，沒有也沒關係，專注把握每一次服務的機會，把它做到最好，這才是最重要的。」

堅持著這樣的想法，饒雪容經手的案子未曾有過糾紛，客戶的滿意度與信任度都極高，老客戶也會主動介紹親朋好友給她，這也帶動永義房屋新竹金雅悅光加盟店短短七個月就創造7千萬元業績。

做事認真負責的她，十分看重人才招募！即便她日理萬機，但她仍堅持每一位新人都親自面試、培訓，她認為經紀人的積極度很重要，但要聰明工作、不要盲目地勤勞，她也不藏私地傳授自己的工作經驗，以正確、正面的觀念教育新人。

因為今年三月才開幕，所以饒雪容並沒有設定業績目標，她把經營重點放在人才培育和領導管理，期盼將好的房仲理念傳承下去，讓同仁有所成長，並一步步成為可以獨當一面的誠實房仲，協助客戶圓滿完成不動產交易。