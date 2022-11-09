大陸女星張天愛長相清秀且擁有獨特氣質，2015年以《太子妃升職記》爆紅，今年八月底無預警揭發當時男友徐開騁為劈腿慣犯，引發網友熱議，如今她一甩男友劈腿陰霾，在生日當天曬出一系列美照讓粉絲又驚又喜。

女星張天愛在今年八月突然揭發男友徐開騁是劈腿慣犯，在她釋出的電話錄音中，徐開騁坦言，自己在朋友家中喝酒誤事，與其他女子上床，更在事後表示自責不斷與張天愛道歉，反覆說道「我接受不了這樣的自己」、「我覺得我太脆弱了，我沒有辦法保護」、「我特別恨我自己」引發喧然大波。

然而，事發後沒幾個月，張天愛在她生日當天大方曬出一系列絕美「床照」，清新氣質中帶有一點撫媚，相當性感，讓網友直呼超美，也使原本擔心她走不出感情陰霾的粉絲看到後也放心不少，而身為好友的王心凌也留言祝福「小愛寶貝～生日快樂，幸福跟美好都在你身邊」。

張天愛微博貼文。(圖/截圖自張天愛微博)

事實上，張天愛在2015年以《太子妃升職記》爆紅，該劇更是創下27億的播放量，之後也率續接拍多部戲劇，近期更參加《乘風破浪》第3季，順利過關斬將成團出道。