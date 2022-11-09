50歲加拿大籍男星夏克立與黃嘉千16年婚姻日前畫下句點，目前正跨海打離婚官司，今(9日)據媒體報導他已搭清晨班機回到台灣，相隔一年再度踏上這塊土地，夏克立受訪時心情五味雜陳，但他澄清先前部分報導有誤，「我的精神沒有任何問題」。

夏克立和黃嘉千過去合作《艾曼紐要怎樣》擦出戀曲，2006年在加拿大完婚，今年7月媒體爆出兩人婚姻觸礁，雙方各有親友發聲力挺，夏克立10月時表示自己在社交媒體被噤聲，疑似貼文多次遭人檢舉，他自比是「加拿大版的強尼戴普案」，更否認並非精神狀況不佳才無法返台出庭，痛批「這完全是謊言！根本沒有證據」。

而黃嘉千好友竇智孔先前被問此事，表示現在已進入司法程序，不方便多說話，「公理和正義有一天會水落石出，就是等」，他私下有跟黃嘉千聯繫，覺得對方很堅強。而艾力克斯和李詠嫻跟夏克立是20多年老友，被問此事坦言「不可能不關心」，但畢竟不是當事人，不知道真相，「到了現在，雙方都有不同想法，真正的處理方式只有他們知道，這是他們的事情」。

據《自由時報》報導，自從2016年年中回到加拿大後，今早夏克立睽違一年再度現身桃園機場，風塵僕僕回到台灣，久未露面的他整個人看來消瘦不少，據知是為了出席最近將出庭的官司，而他在加拿大那邊也有官司要處理，受訪時他強調，自己精神沒問題，忍無可忍才決定先回台灣，而他近日更在微博發文指她做可怕的事。