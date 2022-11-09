電動車品牌大廠訂單強勁，端子廠胡連(6279)前3季每股盈餘達7.74元，優於市場預期，10月合併營收達6.72億元，創下單月歷史新高，由於第4季為傳統旺季，胡連第4季營收及毛利率可望超越第3季再向上攀升，早盤股價強勢走高。

比亞迪及美系電動車大廠訂單強勁，且銅價下跌，胡連第3季營運回神，第3季合併營收為17.82億元，季增26.21%，為單季歷史新高，營業毛利為5.41億元，季增37.96%，單季合併毛利率為30.38%，季增2.58個百分點，營業淨利為2.99億元，季增60.71%，稅後盈餘為4.6億元，季增3.4倍，單季每股盈餘為4.62元；累計前3季稅後盈餘為7.71億元，年增38.25%，每股盈餘為7.74元。

由於進入傳統旺季，胡連10月合併營收達6.72億元，月增4.41%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為52.04億元，年成長31.68%；法人預估，胡連第4季營收及毛利率可望超越第3季再向上攀升。