宜蘭一名吳姓人妻與婆婆、小姑關係不佳，吳女去年間因故與2人吵架，竟情緒失控到婆家門口撒冥紙，還在鞋櫃與大門淋灑沙拉油，遭到婆婆與大姑控告毀損與公然侮辱。民事部分，宜蘭地院審結，判吳女應賠償婆婆2萬5千餘元、小姑2萬3千元。可上訴。

判決書指出，吳女的婆婆、小姑主張，與吳女的婆媳、姑嫂關係不佳，相處不睦又因細故產生不滿，豈料吳女去年9月間，竟騎機車帶冥紙與沙拉油到婆家找碴，吳女朝騎樓、門口及鞋櫃大撒冥紙與潑油，導致多雙鞋子、鞋櫃及娃娃車毀損，2人憤而報警控告吳女並提起民事賠償。

對此，吳女辯稱，長期受到婆婆的精神虐待與大姑的言語傷害，才會出此行，且2人主張鞋子受損，卻沒提供單據證明鞋子的價值，也沒提交請清潔公司清理的收據，無法證明物品確實遭到損害，也不認為造成2人精神損害。

宜蘭地院審理時，鞋子受損部分，法官發現婆婆求償7萬3650元、小姑則求償1萬6350元，2人只提交鞋子受損照片，並未提供購買證明或價值證明，審理時2人同意每雙遭損害的鞋價值為1000元，判婆婆獲賠8千元、小姑6千元。

清潔費部分，法官判婆婆獲賠2200元、小姑2000元；另精神賠償部分，婆婆及小姑分別求償50萬、15萬元，法官經審酌三方社經地位等一切情狀後，認為吳女應各賠償1萬5千元為適當，總計吳女需賠償婆婆2萬5千餘元、小姑2萬3千元。可上訴。