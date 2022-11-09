美國政府上月初公布新一輪對中國晶片的禁令，台積電大客戶輝達A100晶片已經停止出貨至中國，根據《路透》報導，輝達將推出中國特供版高階晶片Nvidia A800，以符合美國技術出口管制。CCS Insight分析師Wayne Lam則表示，A800晶片的效能，對使用數千顆晶片的資料中心來說是明顯降級。

晶片經銷商OmniSky公布輝達A800規格細節，資料傳輸速率為每秒400 GB，低於A100晶片的每秒600 GB，根據美國最新出口禁令規定，數據傳輸速率在每秒600GB以上的先進晶片不可出口至中國。Wayne Lam說，A800看起來是重新包裝的A100，以避免美國貿易限制，但作為數據中心平台的引擎來說，A800性能仍明顯下滑。

輝達先前表示，美國禁令會影響公司第3季在中國的營收表現，預計損失多達4億美元，該公司正與中國客戶商討能否以其他晶片代替。輝達訂於11月16日公布財報。

根據中國過去兩年的政府公開標案資料，關鍵研究機構對輝達A100晶片需求相當高，主要用來支援人工智慧(AI)發展。輝達在美國禁令下，已經禁止該公司將A100及H100晶片出口至中國。