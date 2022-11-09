根據路透社9日短觀調查，日本製造業者的悲觀指數在11月來到22個月最高，相反地服務業的樂觀指數，卻創下3年新高，表示日本經濟復甦非齊頭式並進，而是分歧的。

這份衡量日企商業信心度的報告中，日本製造業者預估未來3個月的營運狀況可望改善，但服務業則認為沒什麼變化。日本正面臨日圓大貶推升當地通膨大增，以及全球經濟成長趨緩，出口受到波及等，種種利空因素影響。

8日，日本政府又追加一份高達29.1兆日圓，約1980億美元的預算案，目的是想幫助當地家庭以及企業來對抗大漲的成本。但專家直言，這份政府支出是利大於弊，因為會讓已經是全球舉債最多的日本，加速瓦解財務結構。

路透社查訪的日企中，雖有半數不願意具名，但多數都擔心日圓一直走貶會進一步推升進口成本。另外，晶片短缺問題還是沒有完全解決，尤其對汽車產業而言更是如此。至於中國大陸經濟成長腳步變慢，以及俄烏戰事遲遲未了都是隱憂。

多位日本機械製造業者紛紛指出，俄烏之間嫌隙加重，中美貿易大戰持續，原油與鋼材價格都在漲價，自己客戶對資本支出就比較保守看待。晶片不夠用，加上取料成本驟增，也讓中國大陸汽車產能長時間開不出來。

路透社表示，這次調查中的日本製造業信心指數為正2，低於10月的正5，且是2021年元月曾創下負1以來最低。不過，服務業卻上漲5點來到正20，寫下疫前2019年10月以來最高，指數當時曾升至正25。