國民黨立委陳以信日前爆料，珍藏在國立故宮博物院內的珍寶遭故宮人員打破，且還不只1件遭到破壞，消息曝光後引起各界震驚。「宅神」朱學恒今（9）日加碼指出，國寶破碎的消息傳出後，故宮竟積極查尋過去資料，要證明相關狀況過去也發生過，怒批「國寶正悄悄的被拿來政治鬥爭」。

朱學恒今日在臉書表示，故宮內部有人傳出，故宮綜合規劃處要求協助提供一些資料，其中包括北京故宮院長曾出書寫台北故宮典藏相關內容，想知道他曾進出故宮庫房幾次等問題，讓朱質疑「現任館長內部管理甚差，摔碎了國寶，所以拚命找媒體洗白查資料要證明以前也有過，以前還通匪，只有他抗中保台」。

「很難過連文化遺產都成為政治鬥爭的證據！」朱學恒透露，故宮綜合規劃處的處長，就是故宮院長吳密察以前國史館的部下，質疑吳與特定媒體合作，對他不利的消息就隱匿，刻意抹紅特定國人。

此外，針對故宮退回蘭千山館珍貴書畫的消息，朱學恒也說，文物要進故宮有很嚴謹的流程，不是極品根本進不去，而這些文物協助台灣近60年的外交與教育文化研究，如今一口命令就退回，感嘆說「養狗1年就會有感情，何況已經一甲子的蘭千」。