美國期中選舉8日登場，已有超過25州結束投票，初步預測顯示，共和黨在參眾兩院都占上風。（圖／美聯社）

美國期中選舉開票中。

參議院--民主黨:40 共和黨:40

眾議院--民主黨:93 共和黨:157

相當於美國總統拜登期中考的期中選舉8日登場，已有超過25州結束投票，初步預測顯示，共和黨在參眾兩院都占上風。

綜合CNN等外電報導，參議院共有100個席次，在目前的席次中，民主黨有36席並未改選，共和黨有29席未改選。目前票數初步顯示，民主黨獲得4席，控制40席，而共和黨獲得11席，控制40席，若達51席，或是50席，加上參議院議長的席次就能掌握參院。

至於眾院435席全部改選，目前票數初步顯示，在眾院席次中，民主黨掌握93席，共和黨掌握157席，只要獲得218席，就能掌握眾院。

儘管最後結果尚未公布，但廣泛認為，共和黨將控制眾議院。如果共和黨控制眾院，未來兩年拜登的立法議程將坎坷難行，無可避免地將受他並不樂見的共和黨「積極」監督。

（11：20更新）友台共和黨參議員盧比歐碾壓民主黨對手 創紀錄連任

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）預測，友台佛州共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）在期中選舉中輕鬆擊敗民主黨對手戴敏斯（Val Demings），在已開出的85%選票中，盧比歐拿下57%、超過410萬張選票，戴敏斯獲得41%支持率。

值得注意的是，這是盧比歐在參議院的第三任期，他也成為第一位贏得三屆參議員任期的佛州共和黨人。

他的勝選並不令人意外，報導指出他對美國的拉丁美洲政策有很大的影響力，在川普執政期間經常擔任川普的高級顧問，預料若是川普再戰2024，盧比歐將再協助制定川普的政策。

（持續更新）