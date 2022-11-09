一名女網友日前搭自強號時發現座位遭一名孩子佔著，孩子的母親甚至要求她坐另一個靠走道位置，她說因為自己不喜歡被走道的行人影響，當初買票時才刻意選靠窗位置，但對方聽完仍堅持不讓座，讓她氣憤罵「用小孩對我道德綁架」；有其他網友則建議她可以用台鐵客服簡訊告知列車長處理。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她日前搭火車時發現自己的位置遭一名孩子坐去，而孩子的母親在旁滑手機，她出聲提醒後，對方竟要她坐在隔壁靠走道的位置，她說自己因為不喜歡被人靠在身上，或是遭走道上其他人的背包撞到，才會特意選靠窗座位，堅決該小孩需讓位，對方家長仍不肯。

「這位太太不打算還我座位，用小孩對我道德綁架」，她最後只能坐到另一側的靠走道位置，怒批對方很糟糕；其他網友留言「小心對方說，她兒子是身心障礙者，然後風向就變了，妳頓時由受害者變成加害者」、「如果態度好，我還會考慮，如果態度這樣理所當然，我就硬處理了」、「就算只能坐五分鐘，我也會堅持請她還我座位，就因為她用道德綁架而不是客氣請求我換座位」。

還有另名網友分享可以透過台鐵的簡訊客服0921765125，透過訊息向台鐵客服聯繫，並告知班次，客服人員就會通知列車長處理，「可以傳簡訊通報叫列車長，或打電話，上週我才通報一次」。