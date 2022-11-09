中央流行疫情指揮中心昨預告將鬆綁口罩令，預計分2階段實施，第1階段考慮室外不強制戴口罩、室內或人潮擁擠處維持配戴，指揮官王必勝今透露，第1階段是以室內外區分，第2階段則是指定一定要戴的場所，比如醫療機構、長照機構、大眾運輸一定要戴，其他都可以不強制戴。他預計第1階段的鬆綁會在本月上路，第2階段則仍未定。

王必勝說，口罩鬆綁預計會在11月實施，相關細節待整理後再一次說明。另外，衛福部長薛瑞元日前透露擴大免費快篩適用對象，王必勝表示，預計在周五宣布上路日期。

臺北榮民總醫院今舉辦醫師節慶祝大會，由院長陳威明主持，並邀請王必勝到場，頒發退輔會「優良醫師獎」、臺北榮總「醫教奉獻獎」、「醫師創新(改良)獎」、「醫師學術論文獎」、「臨床教學績優醫師獎」、「住院醫師杏林獎」。為鼓勵年輕優秀醫師，今年也特別新增「醫學教育學術新創優秀論文獎」及「醫教奉獻青年獎」。

王必勝會前受訪時，針對口罩鬆綁表示，現在的疫情趨緩，下降速度越來越快，已有條件調整口罩政策。第1階段會分成室內室外，細節會再規劃清楚，實施時間會儘快公告，應該是這個月。

至於室外免戴口罩的場所有哪些？王必勝表示，細節整理後再一次性跟大家說，才不會混亂，11月應該會實施，確定細節後再詳細說明。

另因應九合一選舉將至，指揮中心也持續與中選會保持聯繫，王必勝表示，大致的方向就是維持現況，但若確診數持續下降，就會有更多人可以出來投票。他傾向於推動全國一致性的措施，中央不會跟地方不一樣，會詳細說明清楚。

國內快篩試劑庫存1.3億劑面臨即期、報銷風險，衛福部日前透露擬擴大免費領取快篩對象。王必勝今進一步說明，原訂的0～6歲領取免費快篩，將擴大到0～12歲，主要是因為國小學童RSV、流感蠻多，可以做鑑別、及早診斷。

另1個免費對象為60幾萬名低收入戶、中低收入戶。王必勝表示，會請地方社會局協助發放，小學生則請教育局處理，周五就會宣布實施的日子，預計這個月實施。

至於高端近期對中華民國防疫學會理事長王任賢提吿，王必勝透露自己是看新聞報導才知道，「那是他們公司的事情」。另對日前PTT上，網友指稱前指揮官陳時中「時指緊扣」對象的先生、北市聯醫仁愛院區消化外科主治醫師丁金聰為高端EUA的審查委員一事，王必勝表示，已請法務部通知刑事警察局，周五會再說明查辦進度。