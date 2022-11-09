超級計算機「World One」曾多次預言成真，「World One」之前透過全球人口出生率、空氣汙染與水質汙染的數據預測，世界未來的汙染狀況若加劇，恐會有大量的人口死亡，人口數恐比1900年的地球還少，地球甚至可能在2040年到2050年的時候滅絕。

根據《每日星報》報導，1973年頂尖大學教授們創造「超級計算機World One」，該機器曾多次預言成真，包括自然資源與重要礦物的產量下降。後來超級計算機透過全球人口出生率、空氣汙染與水質汙染的數據預測，說2020年地球會出現危機，如果人類繼續忽視汙染與人口問題，未來的生活品質將趨近於零。

如今超級計算機「World One」再度警告，稱世界未來的汙染狀況如果繼續變得更嚴重，恐會使大量的人口死亡，讓全世界的人口數快速縮減，甚至可能降到比1900年的地球人口還要更少，因此大家必須要注意環境汙染的問題。

超級計算機「World One」也預測，2040年到2050年的時候，地球上的文明生活將會不復存在。針對這個預言，世界最傑出的天體物理學家里斯（Martin Rees）也贊同，他進一步表示，對於人類的未來持悲觀看法，高科技的發展使人類過於依賴，面對氣候變遷帶來的災難，人類將無法負荷、難以生存。

里斯也說，如果人類能夠成功克服這個巨大的危機，那麼將可以生存很長一段時間。不過，是否要相信，則是見仁見智。

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