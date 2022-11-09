許多人不愛喝無味道的白開水，但牙醫師提醒，喝水除了對身體健康有極大助益外，也有助口腔健康，若不愛喝水，會引起口腔問題，除了蛀牙外，也會因此引發口臭，讓人社交上產生困擾，因此建議民眾每天至少要喝2000毫升的水，以維護身體與口腔健康。

牙醫師劉馥萱在其臉書粉專中表示，不喝水除了有害身體健康外，也對口腔有害，建議每人每天要喝到2000cc的水。她並指出不喝水對口腔的4大危害，包括增加蛀牙、引發口臭、容易嘴破、吞嚥困難。

劉馥萱表示，不喝水之所以會增加蛀牙，是因為不喝水會導致口水減少，而口水是清潔口腔的重要關鍵，可預防蛀牙，使口中的酸鹼值穩定，避免細菌過度繁殖。

她並表示，不喝水會引發口臭，是因為口水減少會讓口腔抗菌能力降低，細菌在嘴巴增生，就會導致口臭，所以多喝水是預防口臭的好方式之一。

不喝水也會讓人容易嘴破，她說明，因為口水有潤滑功能，不喝水導致口中唾液減少，牙齒容易咬傷嘴巴和舌頭，而嘴破會讓人相當不舒服。

此外，劉馥萱表示，不喝水也會讓口內過於乾燥，食物難以吞嚥，「口腔濕潤可以幫助吞嚥，」能順利吞嚥食物，才能吸收營養、促進健康，這點對年長者來說尤其重要。