台中太平警分局8日由分局長葉志誠親自帶隊前往轄內4家旅（社）宿業全面實施臨檢及清查。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

防止新北市發生詐欺集團凌虐囚禁事件重演，太平警分局8日由分局長葉志誠親自帶隊前往轄內4家旅（社）宿業全面實施臨檢及清查，並宣導業者協助警方消滅治安死角，建立友善通報網，近日也將透過綿密的勤務作為，展現打擊詐欺、維護治安決心。

近期新北市發生詐欺集團凌虐囚禁之重大治安事件，猶如日前「柬埔寨詐騙案」翻版，內政部警政署要求全台警力針對轄內旅宿業、日租套房及其他出租大樓、公寓等處所全面清查，避免有遭不法拘禁之人頭帳戶被害人。

太平警分局有鑑於此，近日動員警力針對轄內旅(社)宿業、日租套房、民宿及其他出租大樓、公寓等處所全面清查。8日亦由分局長葉志誠親自帶隊率10多名警力前往轄內3家汽車旅館、1家知名商業旅館全面實施臨檢查察，杜絕有民眾遭不法拘禁之情事，並主動與業者溝通及宣導，如一旦有發現異樣，可透過通報機制立即反應，以預防犯罪事件發生。

太平分局分局長葉志誠表示，詐騙手法層出不窮，詐騙集團也一改過往透過招募車手、取簿手模式，改以社群軟體、網路刊登求職及小額貸款等訊息誘騙民眾，再以面試、審核貸款信用為由相約見面到詐團集團指定地點，隨後施以拘禁，強行沒收手機斷絕對外聯繫，更恐怖的還加以暴行及囚禁，迫使被害人提供名下金融帳戶供詐騙集團洗錢，行徑相當惡劣。

葉志誠強調，「萬變不離騙！萬騙不離錢！」目前將持續詐騙之偵防作為，加強轄內清查作業、回溯清查近年來之失蹤人口、主動查處警示帳戶開戶人及清查帳戶流向、對社群網路誇大標榜「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文，詳加追查貼文者身分等，希望主動發掘清除犯罪根源，確保民眾身體及財產安全。