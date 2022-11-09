李佳穎日前傳出祕婚又離婚，接著與閨蜜徐瑋吟的前男友「楊先生」愛得火熱，據悉，這位楊先生是一家羊肉爐店老闆，時常接送李佳穎，兩人看起來互動親密。雖然本人尚未回應，不過經紀人的說法可以得知，李佳穎已跟之前口中2019年交往的「上班族男友」分手了，確實單身了好一陣子。

經紀人透露，李佳穎確實已經單身了好一陣子，但是從來都沒有聽說祕婚一事，以李佳穎的個性，有喜事會跟大家分享，只是可能因為之前疫情關係，好一陣子沒有直接面對媒體，所以沒有機會更新近況；一直以來她的作風也不會在社群網站上公開私事。

其實，李佳穎的異性緣一直很旺，接班周幼婷，當馬志翔的「新小寶貝」交往5年分手後，在短短1年之內陸續和張書豪、唐禹哲和李國毅爆出緋聞，緊接著在陳意涵牽線下，與名導于中中交往一度即將結婚，被爆收下戒指答應求婚後反悔，並以「個性不合」為由分手。

與此同時，李佳穎也與阮經天傳出曖昧，曾被拍到他們暗夜於車內幽會談情，遭到外界質疑她與于中中交往時劈腿，對此，李佳穎則透過臉書發文自清：「我不會劈腿，我只會倒立。」之後又傳出跟KID的花邊新聞，情感狀況令人霧裡看花。

如今，李佳穎爆出祕密結婚又離婚，身邊又出現一個新歡羊肉爐小開「楊先生」，面對外界的關心，經紀人稱沒有聽說李佳穎秘婚一事，而跟「楊先生」也只是朋友關係，希望大家多給李佳穎交友的空間。