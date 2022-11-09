商研院（CDRI）與國立高雄餐旅大學8日舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，將就餐旅與觀光ESG永續轉型相關議題與人才培訓、論壇研究等4面向進行合作。雙方完成簽約後參訪實習旅館、品酒教室、高餐藍帶廚藝卓越中心，並洽談未來合作模式。

雙方合作範圍及項目包括：1.提升餐旅暨觀光產業淨零碳排的意識與能力建構。2.協助餐旅暨觀光企掌握永續商機、提升餐旅暨觀光產業競爭力業增加韌性、內化ESG為核心。3.掌握永續商機、提升餐旅暨觀光產業競爭力、4.餐旅暨觀光ESG人才培育等相關議題推動。

商研院董事長許添財表示，商研院為台灣國家級的商業服務業發展智庫、高餐大為孕育餐旅人才菁英的搖籃。此次首度與學校進行合作，將以院內推動ESG的豐富經驗，協助產業掌握永續商機，提升餐旅暨觀光企業經營韌性，內化ESG為核心，進而提升產業競爭力。

許添財說明，ESG是因應氣候變化挑戰下，從政府、企業、組織乃至個人須共同努力的積極作為，結合SDGs指標，並以促進全人類的福祉為終極目標，將永續觀念從大學教育開始著手，培養具備永續發展價值觀念、科技運用與商業管理能力的青年生力軍與人才庫。

許添財指出，在餐飲旅宿觀光產業上，實踐世界「美食經濟學」（Gastroeconomy）發揚台灣獨特的多元文化、優質美食、在地特產、數位科技、友善服務等國際競爭優勢，創造世界「數位轉型×綠色轉型×生活轉型」模式典範，可在商研院與高餐大合作下協助國內業者達成。

高餐大校長陳敦基則表示，ESG已受全球企業重視，揭露企業營運相關訊息成為利害關係人是否合作的參考依據，在大型企業表彰實踐ESG下，永續已成為企業核心競爭力。觀光餐旅產業為服務業重要組成，希望此次能提升餐旅暨觀光產業淨零碳排的意識與能力建構。

陳敦基指出，餐旅觀光產業的規模多為中小型企業，多數企業對如何落實ESG永續理念的評量標準瞭解有限，被動形成政府推動淨零碳排缺口。此次合作盼借重商研院在ESG推動的豐富經驗，共同引領餐旅暨觀光產業與校內專業課程導入永續發展議題。