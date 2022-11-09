日本知名星二代Matt（桑田將司）是前職棒球員桑田真澄的兒子，他因有著如「肯尼」搬的精緻五官與混血臉孔，加上誇張大眼與錐子臉經常被質疑整形，還被網友戲稱為「日版蛇精男」。而日前透露自己意外閃過梨泰院慘案及連環車禍的他，近日卻曬出自己莫名骨折的照片，離奇到周圍的朋友都叫他趕緊「除靈」。

根據日媒報導，Matt在11月2日駕車行駛於日本的高速公路時，遭到2台車接連追撞，但他因工作在身，加上去醫院檢查後脖子及腰部無異狀，便直接趕去工作。沒想到幾天後，Matt在本月7日突然於個人IG上曬出照片，透露自己左邊的第11根肋骨，以及左邊第一、第二腰椎橫突骨折，而傷勢如何造成的卻沒有明說，只表示「沒想到這種狀態下還能走路真不可思議」。他也強調目前自己雖然還能活動，但無論是站著或是坐著的動作都變得有些困難，醫生更交代他大約要花費2~3個月的時間才能完全康復，現在只能帶著護腰繼續工作，不過他仍感謝這次骨折是不幸中的大幸。

事實上，梨泰院慘案發生的前一天，Matt也曾到當地遊玩，最後逃過一劫，接著他又在高速公路上發生車禍竟毫髮無傷，但近日莫名出現骨折等症狀，讓他周圍的好友都擔心他是否「卡到陰」，建議他找人「除靈」消災解厄，而引起網友熱議。