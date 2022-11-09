前立委段宜康在臉書PO文「高虹安害自己，徐巧芯害自己人」。（摘自段宜康臉書）

徐巧芯留言回嗆段宜康「段老大換你叫他林老大沒」。（摘自段宜康臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯日前公布民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子的牽手、摟肩照，引發輿論熱議。民進黨前立委段宜康8日發文轟「徐巧芯害自己人」，徐今嗆「你小老妹說市長隨便投」，這些人是不是害陳時中？

段宜康8日在臉書發文表示，「高虹安害自己，徐巧芯害自己人」。徐巧芯也立刻到段宜康貼文留言反批，「你謎樣的2900萬害了整個民進黨，你的小弟林秉樞還害了高嘉瑜，欠的曲棍球什麼時候要吞，上次給你的錄音筆怎麼不肯收，段老大換你叫他林老大沒」。

徐巧芯今在廣播節目《千秋萬事》向段宜康喊話，「你再講一次同樣的，我就把你們同黨的候選人、你自己的小老妹在參加活動的時候說市長可以隨便投的消息講出來是誰」。

她批評，如果民進黨的人以及議員覺得市長可以隨便投，那請問段宜康說她害蔣萬安，這些人又在害誰呢？這些人是不是害陳時中？

徐巧芯直言，陳時中在台北市幾乎很多民進黨議員想跟他切割，在地方上開始聽到市長喜歡投誰沒關係，你們自己決定就好，類似說法不是害陳時中嗎？