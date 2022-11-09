綠營推出北北基桃1200月票，候選人們說將爭取中央補助，起初交通部稱地方事務，後來改口大力補助。國民黨桃園市長候選人張善政競選總部今天痛批，指民進黨推出政見卻丟給中央，若是張善政當選，請行政院、交通部信守承諾。

民進黨台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應8日推出1200交通月票，並稱爭取中央補助。交通部原本說要由地方負責，但後來又改口大力補助。

凌濤說，鄭運鵬蹭光環出名，8日稱小時候看NBA球星魔獸霍華德，但霍華德打NBA那年鄭運鵬31歲。凌濤又說，照鄭運鵬邏輯，4年後他就到大陸賺人民幣，「是不是小時候就愛人民幣？」

凌濤說，看到張善政、民眾黨賴香伶推出1280月票政見獲得迴響，於是也蹭1200月票。但4名候選人說爭取中央補助，交通部原先稱35億地方承擔，後來行政院長蘇貞昌為救選情，改口稱會大力補助。凌濤痛批，若推出的政見地方沒辦法承擔就丟給中央，到底是什麼政見。

凌濤說，呼籲行政院長蘇貞昌，若是張善政當選，也請行政院、交通部信守承諾。凌濤大酸，如果民進黨這麼愛為黨籍候選人買單，不如請農委會推出1450暢遊全台灣比較快。呼籲民進黨、鄭運鵬，推出政策過程必須精算好財源。