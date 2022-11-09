全球金融市場飽受高通膨及急遽升息影響，在11月FOMC會後，主席鮑威爾預告不會太快停止升息，且終點利率將較預期更高，市場咸認代表經濟軟著陸的可能性縮小，恐拉長股市震盪時間。投信法人認為，高息ETF具有息收保護概念，波動度亦相對低，是存股好選擇。今早台股掛牌的8檔高息概念ETF，全數翻揚；其中以00878成交量最大，而0056的漲幅領先。

00907永豐優息存股ETF經理人張怡琳指出，依證交所9月公告定期定額交易戶數統計，交易戶數排行前10名的個股，高達8成是傳產或金融類股，顯示傳金類股多具備公司獲利相對穩、股價波動較緩和等優勢，加上股利配發趨勢穩定的特性，在通膨高漲、經濟前景不明之際，深受存股族喜愛。

張怡琳說，沒時間研究或對選股沒有把握的投資人，不妨直接投資以傳金類股為主的高股息ETF，既顧息收也降波動。以00907永豐優息存股ETF(追蹤的「特選臺灣優選入息存股指數」為例，今年以來至10月底止，台灣加權指數波動度超過20%，但以傳金類股為主的臺灣優息存股指數，波動度僅16.8%，抗震力明顯更勝一籌。

8檔台股掛牌的高息ETF包括:永豐優息存股(00907)、富邦特選高股息30(00900)、元大高股息(0056)、富邦臺灣優質高息(00730)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣高息低波(00713)、國泰股利精選30(00701)、FH富時高息低波(00731)等。