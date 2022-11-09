積極爭取新竹縣長連任的楊文科重文教，4年來積極籌設新校、重劃學區，補強及重建老校，深耕雙語教育，培植學生國際競爭力，除已實施的教育政策外，楊文科競總9日公布未來9大教育政見，朝落實「全方位照護的幸福教育」目標邁進。

第1項「構築優質學習環境」，進行新設學校及增建校舍，竹北文中二及文小三目前皆進入規畫設計階段；六家高中、新豐松林國小、竹東二重國中、二重國小、博愛國中等學校，都有增建校舍計畫；湖口高中預計在2025年前完成遷校作業。

2是「普及幼兒就學需求」，將持續設立優質、平價及近便性的教保服務，將逐步增設公立幼兒園2歲專班，預計增設15班，達全縣3分之1公立幼兒園及非營利幼兒園設有2歲專班。

3為「豐厚特殊教育資源」，經整合分析，已於2022年至2026年特殊教育白皮書，擬定5項行動方案，將整合特殊教育資源，規畫興建「新竹縣特殊教育資源大樓」。

4是「數位科技素養學習」，整合縣內科技領域輔導團與4所科技中心，強化科技師資，導入AI人工智慧、跨域STEAM發展學校特色課程等。

5為「雙語培育邁向國際」，將辦理雙語教學師資培力相關課程及認證，預計2024年前完成全縣在職教師通過初階認證比率達100％，並推動全縣13鄉鎮市國中小引進外師等。

6是「運動人才在地扎根」，將推動績優體育潛力人才培訓制度，建立運動教練人才留縣機制，推動全縣競技及全民運動科學科技輔助健身計畫，以及改善各鄉鎮市運動場館等。

7是「閱讀深耕終身學習」，將持續充實學校閱讀資源，採購中小學學生優良課外讀物圖書，2023年預計推動國中小讀報教育，補助各校優良刊物等。

8為「青年攜手新創未來」，將整合縣府與中央既有創新創業資源，推出青年創新創業資源整合平台網站，提供欲在大新竹創業青年一站式服務，另結合AI智慧園區增設新竹縣第二座青創基地等。

9是「家庭教育與時俱進」，結合專業及需求，落實個別化家庭教育輔導方案；每年度規畫至少20場以家庭教育理念為核心，融入各項重要政策宣導議題的多元課程，讓參與活動的家長形成支持團體，建立安全穩固的初級預防系統。