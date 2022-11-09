大陸國家衛健委今天（9日）公佈，昨天（8日）新增8176例本土新冠個案，疫情嚴峻的廣東省占3203例。廣州市荔灣區新冠疫情防控指揮部辦公室今天發布通告稱，為阻斷疫情傳播風險，該區即日起至下周日（13日）午夜12時加強社會面防疫措施，包括嚴格限制人員流動，中小學及幼稚園暫停返校。

廣東省昨天（8日）新增本土確診和無症狀感染病例各有592和2611例，其中395人為無症狀感染轉確診。廣州市新症達3024例，分別為478例確診和2546例無症狀感染。廣州市當日舉行的疫情記者會指出，為防止疫情進一步傳播，海珠區延長強化社會管控的時限，希望市民配合。針對社區管控，該市強調在全力處置疫情的同時，努力做到條件成熟一個解封一個，不猶豫、不拖延，最大程度降低疫情給居民工作生活帶來的影響。

荔灣區因出現社會面感染個案，今天宣布從9日上午9時起至13日24時，全域實行多項加強防控措施，要求市民原則上非必要不外出、不聚集；除負責防疫任務人員，其餘市民居家辦公；院校實施封閉管理，中小學、幼兒園暫停返校及實體教學；除保障市民生活機構，其餘經營性場所一律暫停營業；全區市民按照「應檢必檢，不漏一人」的要求，參加各輪次核酸檢測。

【荔灣區關於強化社會面疫情防控措施的通告】

為有效阻斷疫情傳播擴散風險，盡快實現社會面動態清零，切實保障廣大人民群眾生命安全和身體健康，經研判，決定11月9日9時至11月13日24時，在荔灣區全域實行如下防控措施：

一、嚴格控制人員流動。市民除接受核酸檢測和緊急就醫等，原則上非必要不外出，不串門、不扎堆、不聚集。住宅小區（樓宇）、城中村、產業園區、商務樓宇入口嚴格實行測溫、掃場所碼和查驗24小時內核酸檢測陰性證明等措施。

二、除承擔防疫任務的醫務工作者、保供人員、社區工作人員、志願者、機關企事業單位幹部職工，其他人員倡導居家辦公，或就地轉為社區志願者，向所在社區報到，全面參與社區防疫工作和社區服務。

三、各高校、職業院校和技工院校實施封閉管理。中小學階段學校、幼兒園暫停返校及線下教學。校外培訓機構暫停線下教學，托育、托管機構暫停服務。

四、除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應、生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）等行業和場所正常運行外，其餘經營性場所一律暫停營業。各街道、社區加強「場所碼」等掃碼核驗工作，進入以上場所須持有24小時內核酸檢測陰性證明。

五、全區全員核酸檢測。全區市民按照「應檢必檢，不漏一人」的要求，參加各輪次核酸檢測，按所在街道社區通知分時段參加核酸檢測，嚴格做好個人防護，規範佩戴口罩，保持1米以上距離，檢測完畢立即返回居所。

上述措施，將根據疫情防控形勢動態調整。中、高風險區和臨時管控區繼續參照有關防疫政策執行。對不履行主體責任、拒不執行防疫要求造成疫情傳播的單位和個人，將依法追究法律責任。

特此通告。

廣州市荔灣區新型冠狀病毒肺炎

疫情防控指揮部辦公室

2022年11月9日