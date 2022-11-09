新北市新店區青潭國小日前舉辦「2022植樹嘉年華」活動，集結師生、家長及生態志工，一同在學校生態園裡種下千棵台灣原生植物，透過實際行動展現愛護環境保育及表達對於土地的認同，親手打造屬於自己的永續生態綠校園，同時透過棲地營造的觀念，豐富校園生物多樣性。

教育局長張明文表示，環境教育不僅是12年國教新課綱的重要議題，也是新北市長期推動環境教育時，所要教導學生主動覺察環境、發現問題及解決問題的重要觀念。

尤其在原生種復育的議題上，鼓勵學校進行校園環境的盤點與規畫、營造校園棲地、發展特色課程與教師社群、成立學生或志工生態社團，甚至將原生物種保育的概念結合課程推廣，打造環境教育的教學場域，同時藉由更多學校與單位的加入，帶領更多孩子認識新北市所蘊藏山河海的環境奧祕，共同實踐聯合國永續發展目標SDGs15「陸域生態」及SDGs17「夥伴關係」。

青潭國小校長林愛玲表示，這次活動是和臺灣原生植物保育協會合作，在行政院農委會的指導及花仙子教育基金會與良茂機構的經費贊助下，種下1000棵原生植物，包括濱排草、九芎、台灣馬藍、灰葉猷等喬、灌木等，希望這些植物可以增加校園生物多樣性，打造青潭國小成為一所永續生態綠校園。

學校位在山林之間，如能串連社區的生態廊道，提高青潭大區域的生物多樣性，相信環境生態會更好，並且植物也有固碳、碳匯的作用，對於環境具有極大的貢獻；更重要的是，營造優質的生態校園不僅可以提供學生學習，也能讓學生的學習與生活連結，培養學生以實際行動關懷保育環境的素養。

生態志工隊長陳振芳表示，自己從去年開始加入學校的生態志工隊，陸續種植許多原生植物，最近學校的田代氏澤蘭出現多種類斑蝶，非常吸睛，當校園生態越來越豐富，我們的孩子就越來越幸福，可以學習的素材會很多。

教育局表示，新北市自2011年度起持續以山林田野教育、海洋教育、溼地教育等議題推動環境教育，更於2020年開始推廣「環境教育方案2.0-校園川山家計畫」，以保育類動物「穿山甲」為名，以山、川為家的概念，結合新北市周遭山川環境特色，協助校園棲地復原及多層次營造，希望將永續發展理念拓展到中小學課程與教學，培育學生成為守護地球的小小種子。