國民黨台北市議員徐巧芯質疑公布民進黨台北市長候選人陳時中鹹豬手，曝光陳時中與已婚女子的牽手照。徐巧芯今天說，公布照片後，收到一些女性跟她分享過去相關經歷，屬於不舒服的情況，這些女性告訴她，丟出這些讓大家看到陳時中的真面目，「她們覺得很解氣」。

陳時中"醉摟人妻"47秒影片曝光! 驚爆人妻"主動道歉"?!

徐巧芯今天在廣播節目《千秋萬事》受訪時提及，公布照片之後有收到一些女性跟她分享過去相關經歷，屬於不舒服的情況，但是這些內容必須要查證，而且當事人他要願意講，當然女性在職場上很多人受到很大的壓力，可能有結婚有生子，所以想要息事寧人。

徐巧芯說，這些女性告訴她，丟出這些讓大家看到陳時中的真面目，「她們覺得很解氣」，可是她要保護這些人，不可以去講細節跟內容、名字，這也需要查證的過程，剛好就在民進黨候選人告她之後，檢調會傳，她就會把相關的訊息列為證物，這些就會進一步調查。

徐巧芯表示，陳時中到現在都不敢告她，有個民進黨「浮浪貢」，想要選舉，民調不好的人，之前也亂告一些人，稱蔣萬安要改姓，她感謝丞相賜箭，自己正在思考這些內容沒有辦法查證就不會公開，正在煩惱的時候，謝謝讓她有機會從檢調系統這邊查。

她強調，檢調只要傳她，她就會列為證據，檢調就會去查，爆料是否是事實，未來就知道真相跟答案。

主持人王淺秋認為，乍看新聞以為陳時中陣營委託律師去告，搞了半天不見得受到陳時中委託，既然只是告發的，告得成嗎？《選罷法》理論上是跟當事人權益才有相關。

徐巧芯也說，對方也告誹謗，但他也不是當事人，所以基本上只是在作秀而已，但自己還是希望檢察官有傳她的機會，要把他列入證據讓檢調去調查，自己只是議員，沒有調查權，可以做的查證相當有限，沒有經過查證她不會公開。

徐巧芯指出，這組相片、影片實際上她是交互比對過，拿到3樣東西，第1個8組照片，第2是記者完稿新聞稿，第3個是1組影片，看完了加上消息來源是媒體界，足以採信這些照片、影片才PO出來。

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