消息面：

1.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加560萬桶，遠超出市場預期的增加110萬桶增幅，並扭轉了前一周的大減650萬桶。上周汽油庫存增加250萬桶，餾分油庫存減少170萬桶。

2.微軟以690億美元收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）的交易恐將面臨歐盟反壟斷機關的全面調查，為了化解疑慮，微軟可能得作出妥協，如出售部分資產。歐盟周二表示，根據初步調查，這起交易將嚴重削弱遊戲市場競爭。歐盟反壟斷機關將於明年3月23日前決定是否阻擋這起交易。此前英國反壟斷機關對這起交易提出的調查結果也與歐盟類似。

3.隨著經濟情勢惡化，企業裁員消息接踵而至。消息指出，臉書母公司Meta將在周三（11月9日）宣布大規模裁員，預計將裁減約10%人力，執行長祖克伯已在周二要管理高層為此做好準備。截至9月底，Meta的員工人數超過8.7萬人。Salesforce證實周一裁員近1000人，但有媒體指出，這波裁員可能影響多達2500名員工。截至今年1月底，該人力資源軟體公司擁有員工超過7萬人。消息人士透露，英國巴克萊銀行的投資銀行部門已經開始裁員，預計裁員不到3%。

4.德國債息上揚帶動歐元走高，周一紐約尾盤美元指數下跌0.43%，跌破110大關；本周以來下跌約0.9%。歐元兌美元漲0.55%，報1.0074美元。日圓兌美元漲0.75%，報145.55。

5.周二紐約期油收跌2.88美元或3.14%，報每桶88.91美元，盤中最低跌至88.69美元。倫敦布蘭特期油收跌2.56美元或2.61%，報每桶95.36美元，盤中最低跌至95.13美元。市場觀望美國國會期中選舉，以及中國一些主要城市重啟嚴格防控措施。

6.避險情緒升高，周二國際金價連漲第三天，終場收復1700美元大關，並創下近5周新高。紐約期金收漲2.1%，報每盎司1716美元，盤中最高站上1720.4美元。分析師表示，美元指數跌破110大關，以及加密貨幣大跌帶動避險情緒，均有利於金價表現。

7.加密貨幣交易平台FTX爆出資金問題，比特幣重挫，觸及17,300.80美元，創下2020年11月以來新低。幣安（Binance）宣布將收購FTX非美國部門，曾一度帶動比特幣反彈收復2萬美元大關。