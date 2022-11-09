全球進入升息循環，越南股市也受波及，中國信託投信觀察，越南市場短期雖受市場消息面因素干擾，但黃金十年格局未變，尤其近期總經數據仍舊勁揚，無礙中長期趨勢向上，現階段修正，不失為投資良機。若以台股掛牌的富邦越南(00885)來看，今年初指數在18元上下，而8日最低價來到10.69元，跌幅逾4成。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股以內資為主，且多為散戶，易受消息面影響，短期內流動性是越股走向的重要觀察指標。而越南中長期經濟發展潛力，仍不容小覷，長線投資人可伺機定期定額、逢低建立部位。

越南統計總局數據顯示，10月越南消費品和服務零售總額同比增長達17.1%，隨著年底進入傳統消費旺季，有望進一步帶動零售業營收增長；本周S&P Global發布越南10月景氣指標PMI指數雖小幅下滑到50.6，但連續13個月維持擴張，消費力、生產力道仍在。

另外，據越南計畫投資部最新報告，10月越南公共投資支出達446,260億越盾，為前9個月平均的1.5倍，顯見當局積極加速支出態度不變，目前前10個月的公共投資支出率已達計畫的51.3%，在公共投資加速施行下，有望成為股市成長動能。公共支出積極，外商直接投資也持續創新高，張晨瑋表示，上周越南計畫投資部境外投資局發布報告，越南前10個月外商直接投資（FDI）累計達174.5億美元，同比增長15.2%，創近5年同期新高，隨著未來越南參與國際供應鏈的程度，可望逐漸深化。

展望後市，張晨瑋指出，越南央行近一個月內兩度升息，市場表現震盪承壓，上周失守千點大關，近期受地產商負面消息與債市流言等影響，負面雜音多，投資者信心鬆動，後續需繼續關注流動性能否回升，以帶動越股回溫。