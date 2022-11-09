辣模Yumi.K憑藉天使臉孔和G級兇猛上圍，IG擁有141萬的超夯人氣，近來她和「護理系女神」謝侑芯等好姊妹去法國遊玩，不畏歐洲10度低溫，身穿深U服飾和巴黎鐵塔拍照，邪惡雙球非常火辣，PO出照片狂吸3萬粉絲按讚朝聖，許多人忍不住笑喊：「有害人家情侶吵架嗎？」，她則逗趣回：「我應該也聽不懂。」

常在IG分享日常生活的Yumi.K，出國的穿衣風格照樣大膽，曾只穿內衣在飛機艙內睡覺，身上蓋著白色棉被的她，豐滿胸圍藏都藏不住，粉絲看到都直喊：「妳這樣叫我怎麼睡啦」，近日和巴黎鐵塔拍照時，上半身只套了一件很薄的罩衫，裡面甚至連內衣都沒穿，只在胸前打了一個結，豐滿上圍眼看就要掉出來，讓粉絲鼻血止都止不住，直喊：「好爆炸，妳這打扮會閃到別人的」。

儘管大尺度照片仍引來部分酸民罵道：「老阿姨都沒有你的奶垂」等難聽字句，但整體仍是正面評價。粉絲也好奇Yumi.K身在異國有沒有發生豔遇？她也大方坦承希望身邊能有男人陪伴：「有一個就好」，有粉絲則以誇張口吻說：「我也看了這張一整天」，Yumi.K竟撒嬌回說：「接下來一天都要看唷」，另外也有人見她的身材太好，忍不住發問：「妳確定男生沒在偷看妳？」，她也幽默以「語言不通」帶過，對誇獎的粉絲則以愛心符號回應，答謝粉絲對她的支持。