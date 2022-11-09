HYUNDAI旗艦家旅CUSTIN新上市

HYUNDAI品牌旗下旗艦家旅CUSTIN上市，集結純正七人座MPV格局、SUV操駕性能與設計、越級豪華與智能科技等優勢於一身。雙車型的售價分別為GLT-A旗艦款132.9萬元、GLT-B VIP款146.9萬元。

HYUNDAI總代理南陽實業表示，身為HYUNDAI汽車亞洲戰略車種，並且考量國內家庭組成三代同堂約佔超過14%及每年近5000台家用MPV的需求，台灣成為HYUNDAI在亞太地區CUSTIN旗艦家旅優先發表的市場。

CUSTIN車名結合「CUSTOM」禮遇家人與「INTERIOR」豪華科技內裝雙詞彙，擁有最適合國內用路環境的4950mm車身長度，且透過長達3055mm的軸距規劃，兼具市區穿梭靈活度與座艙空間極大化雙重特點。

不同於傳統家庭MPV車型保守與方正的造型鋪陳，CUSTIN旗艦家旅特別導入HYUNDAI汽車最新家族設計語彙，於黑鑽幾何水箱護罩、隱藏式LED日行燈、流線車側線條、貫穿型LED尾燈設計等處展露無遺，堪稱市場最具前衛洗鍊感的多功能車型代表。

南陽實業表示，CUSTIN旗艦家旅展開預售後立刻獲得熱烈迴響，媲美200萬以上MPV級距的豪華舒適配備與空間是關鍵，不僅尾門具備智慧型感應電動功能，打開同樣具備感應功能的電動雙側滑門，以超寬敞座艙空間、全排頂級皮革座椅的尊榮禮遇呈現眼前。

VIP款第一排豪華座椅中，駕駛座具有8向電動調整及記憶功能，副駕駛座也具有4向電動調整功能，且雙座座椅皆具備通風/加熱功能，並於第一、二、三排皆配備USB外接電源插孔，更標配置第一、二排Qi無線充電座，提供最佳電力支援，以最高格局款待前座駕駛與乘客。

第二排VIP皇家座椅更是CUSTIN旗艦家旅越級挑戰的超豪華規格，具有電動10向調整機制（附電動腿靠）、通風/加熱功能、多模式調整（標準/休閒/睡眠）以外，禮遇家人更可以透過中控臺10.4吋多媒體整合系統遙控，結合車室氣氛燈的點綴，坐在CUSTIN旗艦家旅車內永遠都是最恣意舒適的頂級饗宴。

CUSTIN旗艦家旅不分車型均標配恆溫空調與豪華雙天窗，第二、三排擁有獨立空調出風口，第三排加設控制空調風量調整；貼心的車室通話設計，CUSTIN旗艦家旅配備與第三排通話功能，旅程中隨時傳話家人驚喜，充分展現出CUSTIN旗艦家旅照顧車內每一個座位乘客的最大誠意。

CUSTIN旗艦家旅配備多功能全彩儀表板整合4.2吋車資顯示幕導入繁體中文介面，呈現最清晰與齊全的行車資訊，中控臺10.4吋多媒體整合系統不僅是同級首見，整合智慧行動娛樂如Apple CarPlay、衛星導航、SVM環景影像輔助等標準配備，加上SBW線傳式排檔配置，大幅提升用車便利性。

CUSTIN搭載最新1.5L渦輪增壓缸內直噴引擎、8速自排變速箱，擁有高達170ps最大馬力輸出，更可以在1500至4000rpm最常用的轉速區間，提供25.8kgm峰值扭力支援，除了運動SPORT、舒適COMFORT、節能ECO以外，智能SMART模式更會判斷駕駛的油門操作特色，自動選擇最佳動能輸出模式，達到動力輸出最適化的理想境界。官測平均油耗15km/L，更是展現動力科技的效能優勢。

CUSTIN旗艦家旅不分車型標配「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，其中最受消費者重視的SCC智慧型主動車距維持（附Stop & Go）、LFA全速域車道維持輔助、LKA車道偏移輔助、LDW車道偏移警示系統、FCA前方主動煞停輔助（含汽車/行人/騎士偵測）、FCW前方撞擊警示系統、FCA-JX對向來車路口煞停輔助、FCW-JX對向來車路口安全偵測系統、BCA盲區碰撞避免輔助、BCW盲區偵測警示、RCCA後方交通防撞輔助、RCCW後方交通防撞警示系統等，達到Level 2半自動駕駛等級以外；更配備有LVDA前車駛離提醒、DAW駕駛疲勞警示系統、HBA智慧型遠近光燈調節系統、ROA後座乘客為下車提醒系統與SEA安全下車輔助等，以360度的全方位防護科技，達到滴水不漏的安全等級。