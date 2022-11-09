儘管NBA多次發表聲明，目前還沒有擴編球隊的計畫，現階段仍以30支球團為主，且聯盟首要解決的問題是勞資協議及新的電視轉播權談判。不過根據《ESPN》記者史畢爾斯（Marc J. Spears）報導，如果聯盟認真想要擴張球隊，墨西哥城將被視為強力候選城市。

NBA近年不斷在墨西哥推廣品牌，甚至與當地籃協建立了籃球學院，而上個賽季前，NBA發展聯盟於墨西哥的首都墨西哥城建立了球隊，取名為Capitanes，成為了發展聯盟的第30支球團，也是首支座落在拉丁美洲的NBA附屬球隊，或許在不久的將來，我們將會看到隸屬於墨西哥城的NBA球隊。

NBA副主席塔圖（Mark Tatum）向史畢爾斯透露，擴編球隊不在未來行程表上，不過聯盟若有意願，身為全球第6大、北美最大城市的墨西哥城必須包含在內。自1992年以來，聯盟在墨西哥城一共舉行了30場比賽（包含熱身賽及例行賽），雙方已有不少的合作，加上因為疫情延宕多時，Capitanes終於在上周末啟用全新Arena CDMX球場，湧進了多達7391名觀眾，使聯盟在墨西哥城建軍的希望越來越濃厚。

塔圖也不擔心旅行時間及場館設施的問題，從德州的聖安東尼奧飛到墨西哥城僅需2小時，且Arena CDMX是一座具有NBA規格的球場，發展聯盟球員都在當地警察的護送下往返球場。聯盟若在墨西哥城建立球隊，不但能在拉丁美洲颳起風潮，也將打響NBA在國際上的知名度。