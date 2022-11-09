美國以維護國安為由制裁大陸晶片業，使其無法順利提升先進製程技術，尤其在軍事及人工智慧等關鍵領域，有專家認為，大陸將會更專注發展半導體自給自足，但也需要解決有錢、有人才也有市場卻沒辦法突破的困境，如果能「破繭而出」將成為更全面也更難對付的強力對手。

美國周刊CSMonitor報導，即使遭遇美國強力制裁，大陸不會輕易放棄自給自足這條路，因為這是大陸國家發展的一大方向，關鍵科技領域的實力也是大陸國家主席習近平的重要目標。

大陸當初在2015年喊出2025的大陸製造的目標，砸下數十億產業發展半導體產業，但尚未見到明顯的成效，華府智庫戰略與國際研究中心高級副總裁James Lewis表示，「在這方面確實出問題，這可能跟政府有關，因為他們花了有很多錢、人才和市場，但卻無法讓它順利運作。」

此外，有不具名的專家指出，大陸很難放棄，美國可能會適得其反，從中長期來看，美國的制裁壓力將讓大陸高科技產業擁有更強大的基礎，上海復旦大學的智庫也認為，制裁將讓大陸成為更全面也更難遏止的對手。