工業電腦廠維田(6570)公布2022年10月營收為新台幣1.05億元，年增41.95%、月增16.84%，創下同期新高；累計1-10月合併營收9.46億元，創歷年同期新高，已超越去年全年營收表現，並年成長37.66%，營收年增率更持續保持雙位數成長態勢。

維田進一步表示，美國大型專案持續按照排程出貨，加上歐美市場訂單量、出貨量維持穩定，推升維田10月營收仍保持億元水準，目前持續配合客戶需求及零組件供應情況，調整出貨進度，首批醫療用平板預計於11月即可出貨完畢，明年更將有機會拉升高毛利智慧醫療產品比重，為業績注入強心針。

維田進一步表示，從目前需求來看，工業自動化、軌道車載、新能源等專案客戶需求仍保持穩定，訂單能見度仍相當高，雖然第四季會有傳統季節性趨勢影響存在，且適逢歐美長假致工作天數減少，然因客戶庫存調整壓力尚低，加上美國經濟復甦動能仍相當強勁，預期第四季營收仍將較去年同期大幅成長，公司對第四季營運仍保持審慎樂觀看法。

而在後疫情時代，維田也將加速海外市場布局速度，11月08日至11月10日將參加德國紐倫堡自動化展(SPS 2022)，會中將展出最新產品「機器視覺應用」工業電腦(Machine Vision BOX PC)，能藉由透過電腦視覺輔助，大幅提升影像辨識及判斷效率，並可廣泛應用在各類製造業AI自動化生產、瑕疵檢測、圖像辨識、邊緣運算、大數據等，明年也會加重投入海外參展力道，爭取更多國際客戶合作，並且針對客戶需求開發軟、硬體完整之解決方案，以期提升工業電腦附加價值，並藉此增加與客戶的黏著度，全面搶占全球工業4.0商機。