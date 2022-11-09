群光(2385)股價今早一舉站回季線，外資法人出具最新報告，給予群光「買進」評等，目標價由先前的103元上修至108元。群光配息穩健，雖然今年PC產業疲弱衝擊鍵盤出貨，但群光在產品面維持多元分散策略，如AI影像產品在今年開花結果，順利抵銷了PC產品的逆風。受惠於Non-PC產品動能強勁，群光自6月起，已連續四個月均達成百億元營收。第三季營收突破歷史紀錄達307億元，季增7%，年增12%，累計今年前九月自結合併營收達881億元，亦為史上最高，年增13%。

群光因AI影像產品需求強勁，9月營收飛越百億大關，第三季創下每個月營收都突破百億，季營收首度超越300億的新紀錄。群光長期經營多元化產品組合，非PC營收占比早已過半，且AI影像產品客戶需求仍十分強勁，因此穩定支撐群光今年營收繼續突破新高。

展望第四季，法人表示，PC相關營收比重將隨市場轉淡呈現下降，不過AI影像產品仍將成長二成以上，帶動Non PC營收比重持續上升，第四季單季營收可能呈5-10%的季減，但全年營收將再度突破千億創新高。至於明年，外資預估營收約將有5~10%的年增。