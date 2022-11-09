民進黨台中市長候選人蔡其昌9日上午到水湳市場拜票。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌9日清晨取消全面開站、站路口拜票行程，一度傳出身體抱恙，稍晚他出現在水湳市場澄清是調整行程，他體力、身體都OK，只有聲音沙啞；他也強調，他的喉嚨三個月要使用一千場，再怎麼保養也沒有用，只求可以發出聲音。

九合一選戰倒數16天，一向衝衝衝的蔡其昌突然取消清晨7點半在北屯區文心路口的站街口行程，一度被傳出體力不堪負荷，對此，他在稍後的水湳市場掃街行程澄清，自己沒有不舒服，昨（8日）跑完行程已經過12點了，總部擔心他會不舒服，也認為今天早上只有站30分鐘站街口，希望他多睡30分鐘，其實對他沒有什麼差，但他選舉都很聽話，都會聽幕僚、同仁的意見，幕僚臨時通知不用來站街口，很體恤、也謝謝他們。

蔡其昌強調，自己體力亳無問題，身體也毫無問題，只有聲音沙啞，其他都OK；他說喉嚨三個月要使用一千場，再怎麼保養都沒有意義，只能讓它維持可以發出聲音的狀態，不求聲音的美妙。蔡其昌也說，到昨天為止已完成778場行程，他相信到選前要跑完一千場的目標絕對沒有問題。