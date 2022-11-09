混血男星費翔，擁有淺棕色電眼和190公分挺拔身材，在80年代紅極一時，是當年少女們心中的白馬王子，許久未公開現身的他，被網友曝光近來的生活照，只見他還是留著一臉落腮鬍，男子氣概依舊，但樣貌凍齡不見歲月留下任何痕跡，立刻引發網友議論。

淡出演藝圈多年的費翔，今年8月在社群網站曬出生活照，只見他留著落腮鬍，造型雖然粗曠，但男人味十足，不過臉蛋似乎發福，第一眼看還差點認不出來，接著熱情介紹入住的米蘭酒店和欣賞表演的斯卡拉歌劇院，更表示看完表演正是義大利人的晚餐時間，雖然時間稍晚，但他依舊開心直呼：「非常適合我這個夜貓子」。

費翔近期生活照曝光，只見他留著一臉落腮鬍，男子氣概依舊。(微博)

近來有網友搜出費翔的社群網站，只見目前似乎在英國生活的他，不時分享卸下明星光環後在當地的愜意生活，更曬出深夜獨自下水餃當消夜的照片，由於調味罐都是新的，讓網友推測他應該很少下廚，而他也透露目前生活相當踏實，但礙於疫情影響暫時無法回大陸，也不忘提醒粉絲要多加保重身體。

費翔卸下明星光環後的生活相當愜意。(微博)

費翔先前人在倫敦，由於發文IP顯示上海和住處不符，引發軒然大波，對此他發聲明強調發文和圖片都是出自本人，再請上海團隊幫忙發出，最後也不忘向所有人致歉：「請原諒我不習慣自拍，所以比較少發自己的圖片...我會儘量」。