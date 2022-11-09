高雄醫學大學附設中和紀念醫院今年8月17日上午，發生一起駭人聽聞的行刑式槍擊案，56歲的王姓男子在候診間遭到仇人57歲朱姓男子開槍，王男頭部背部都中彈，搶救後仍回天乏術。朱嫌犯案時是因癌症保外就醫，但此次犯案後不敢再度讓朱嫌保外就醫，而是戒護就醫，5日在802醫院因癌末病逝，而犯下的殺人罪高雄地檢署也因朱嫌死亡不起訴。

死者王男當時獨自到高醫耳鼻喉科門診看診，朱嫌事前瞭解王男行蹤後，當日上午10時進入候診間，朝王男開槍，2槍均打中王男，王男倒臥血泊中，送至高醫急診室搶救，最後仍搶救不治。

朱嫌當天立即落網，隔天收押，10月28日朱男因身體不適，要求就醫，但高雄監獄採取戒護就醫方式，將朱嫌移至802醫院治療，11月5日凌晨4時許，朱男因結腸癌末期併發多重器官衰竭死亡。

據了解，王男與朱嫌原本為朋友關係，2011年2人共同犯下「芭樂票」詐欺案，但王男似乎都把罪嫌推給朱嫌，讓朱嫌相當不滿，因此結下樑子。2012年朱嫌更到王男的當鋪對他開槍，但當時王男逃過一劫，僅右手受傷。

2014年，朱嫌因先前的槍砲案件遭判12年刑期，2019年11月時，因罹患癌症而保外就醫，但遭到檢舉販賣三級毒品，朱嫌重度懷疑是王男所為，因此加深對王男的怨恨，開始追殺王男。

2020年3月28日，朱嫌更透過友人聯繫王男，出言恫嚇，表示自己已是癌末，「如果因為你而撤銷保外就醫，死在監獄裡面不曉得你（王男）會不會很開心喔！」

2人恩怨超過10年之久，朱嫌多次恐嚇王男，曾講出「我小朱爛命一條，反正你也有槍，看看誰先打死誰，我現在活的目的就是要跟你拚命，同歸於盡」」等言論，沒想到2022年竟真的開槍打死王男。

根據刑事訴訟法規定，被告死亡者應為不起訴處分，因此雄檢以不起訴處分已逝的朱嫌。