民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天完成登記，再邀黃敏惠市長參加電視辯論會。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋與黨提名9名議員候選人高喊「全壘打」。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天由黨提名9名議員候選人陪同到選委會完成登記，他表示，嘉義市長重行選舉是新局勢，從沒有人關注變成全國注目焦點，他會傾全力打這場延長賽，用不同策略全力炒熱選舉；李俊俋也再邀黃敏惠市長參加政見電視辯論會。

李俊俋說，市長重行選舉有多出來的3周時間可以好好檢討嘉義市這10多年的發展，包括人力資源、基礎建設、未來規畫等，市府是否有檢討市政發展的問題、是否針提出解決方案，值得市民思考。

李俊俋說，他會認真全力以赴，用最大力氣打好這場延長賽，黃市長已執政13年，跑累了，就換下一棒來跑，才能讓嘉義市不斷進步、動起來。

李俊俋還說，延長3周是縣市長選舉首次發生，11月26日以前他輔選黨提名9位議員候選人，25日選前之夜造勢活動一定參加，全力拉抬聲勢，希望黨籍候選人「全壘打」，11月26日以後就傾全力炒熱嘉義市長選舉。

李俊俋前次登記時已邀黃市長參加電視辯論會，黃市長回應「沒有規畫」婉拒，這次重行選舉，李俊俋再嗆聲。

李俊俋說，選舉過程中檢驗市長施政及候選人對未來市政的規畫，是民主必經過程，透過辯論是最好的方式，沒有什麼好畏懼、好拒絕的，請黃市長不要把電視辯論會不當一回事，呼籲黃敏惠市長參加政見辯論會。