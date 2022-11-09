十一長假及中秋節後淡季影響，福貞-KY(8411)10月合併營收新台幣6.44億元，與上月略減，年減11.03%，前10月營收70.34億元，年增率13.91％。由於2023年農曆春節提早至元月，11、12月份將進入傳產農曆春節旺季前的拉貨潮，業績可望有明顯的成長，法人預期，今年全年度營收保持雙位數成長可期。

福貞表示，中國大陸飲品市場進入冬季後，啤酒及涼茶類飲品會啟動年度一波的需求拉貨，此主要由於冬季鍋物飲食盛行，將可帶動啤酒銷售表現，加上中醫理論認冬季供暖後易上火，使得消費者對涼茶類飲品需求上升，且來自傳統農曆年前送禮及冬季飲品商機，將會明顯推升粥類飲品（八寶粥）及蛋白飲品（牛奶花生、杏仁露）等的銷量增加，帶動馬口鐵罐的訂單需求提升，加上2023年農曆春節提早至元月，因此預期11、12月份可望啟動農曆春節前的拉貨潮，單月營收有機會挑戰新高表現。

因應11月份起將啟動的農曆春節前拉貨潮，福貞於9月新增的山東廠第二條鋁罐產線業已進入投產，正面預期在第四季新產線的稼動率將可拉高，全年營運表現可望逐季上揚，第四季度可望是旺季走勢，另由於第三季度公司積極調整原物料等庫存，至第三季底原物料庫存相較第二季度已減少4成，預期在第四季度毛利將有明顯改善，單季獲利可望隨營收增長而有正向表現。

今年併入的新竹廠部份，在獨家取得台灣各大品牌纖體罐（Sleek can）供應商資格後，全年營運可望創下近年度新高表現，公司將持續配合客戶開發小容量罐型(200ml及250ml)，滿足淺嚐的消費市場族群，於明年新竹廠在正式導入新罐蓋產品的量產計畫後，將可望大幅增加外銷比重，有機會延續今年的好表現。