據《華爾街日報》報導，美國氣候特使凱瑞在埃及當地時間8日表示，他在聯合國氣候變化大會期間與中國首席氣候特使解振華進行交談，重啟兩國之間的聯繫。這兩個國家在全球限制溫室氣體排放的努力中發揮著關鍵作用。

第27屆聯合國氣候大會在埃及海濱度假勝地舉行。凱瑞接受《華爾街日報》訪問時表示，中美需要彼此對話，不僅因為中美是世界上最大的兩個經濟體，也是最大的兩個溫室氣體排放國。

凱瑞與解振華的交流標誌著美中關係的解凍，不過凱瑞說，兩國尚未恢復正式討論。凱瑞說，雙方在共同努力減少排放方面有著共同利益。

凱瑞說，可以想像，當他們在峇里島會面時，可能會有一些突破。他還呼籲中國加快行動，減少碳排放，減少對煤炭的依賴。

據《華爾街日報》報導，凱瑞周三將提出一項新的碳信用計畫，旨在從富裕經濟體的企業和政府籌集數百億美元，幫助發展中國家減少化石燃料的使用。

凱瑞說，太陽能發電板等綠色能源技術已經成為美國國家安全問題。中國生產了世界上大部分的太陽能發電板。