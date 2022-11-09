43歲天王周杰倫和小他14歲昆凌2014年登記結婚，婚後兩人育有2女1子，大女兒Hathaway如今已經7歲，外界好奇天王對孩子的教育計劃，最近有網友在微博上爆料，稱最近在澳洲偶遇周杰倫夫妻，正為女兒準備報名當地的私立女校Brisbane Girls Grammar，傳聞該校的註冊費約2萬元人民幣（約8萬台幣）、一年學費20萬元人民幣（約87萬台幣），對照周杰倫的上億身價，可說是高貴不貴。

周杰倫和昆凌夫妻育有7歲女兒Hathaway、5歲兒子Romeo，和今年5月才出生的小女兒Jacinda。過去談到教育問題，獅子座的昆凌自認是講道理，但有點囉嗦愛碎念的媽媽，在乎孩子的細節教育和日常行程，才29歲的她也強調不走威權教育，不會認為孩子生來就應該「聽父母的」，「我的教育 Tips 是『講道理』，傾聽他們，然後再溝通出一個我們都能接受的辦法」。

昆凌和大女兒Hathaway。（圖／翻攝自jaychou IG）

而周杰倫和昆凌2年前傳出讓大女兒跟兒子就讀台北美式貴族幼稚園，排斥傳統的填鴨教育，綜合多項條件後，選定一間位於林口的貴族學校，每年學費約70萬台幣，而該校的校友也有另一位金曲歌王陶喆，是屬於美式一條龍從幼稚園到高中都有設立的學校。

網友發文。（圖／翻攝自會火微博）

但據《會火》微博，周杰倫夫妻疑似計畫將大女兒轉學到澳洲，有網友最近發文爆料，發現周杰倫夫妻倆最近替女兒報考澳洲私立女校Brisbane Girls Grammar的名額，但仍未獲得證實，其他網友則稱：「嗯，他家確實該送私校」、「朋友圈裡有那個學校的家長，通過他們知道的」、「來那天我女兒老師跑去看去了，我女兒氣就差一分鐘沒遇到」。