據南韓媒體報導，10月26日在梨泰院萬聖節踩踏慘案發生的3天前，在警方和龍山區廳的座談會上，商人團體即表示「可能會發生包括踩踏事故在內的安全事故」，要求制定對策。而這份報告書，7日遭媒體爆料在事故發生之後，警方上級要求刪除這份報告書，又因基層不願意刪除，而命令另一位職員刪除檔案，試圖湮滅證據。

據《東亞日報》2日報導，龍山警察署112狀況室製作了警告安全事故危險的報告書。龍山警察署情報科的報告中也包含了「由於聚集超出預想的人群，有可能發生安全事故」的內容，這些內容被上傳到到了警察內部共用系統。但是警察和區廳實際上對這些事前警告置之不理。慘案發生當天，也曾多次出現危險徵兆，但現場應對存在很多漏洞。警察廳廳長尹熙根昨天表示：「事故發生之前，有很多告知現場嚴重性的112報警，」

「都是告知群眾聚集、有事故危險性的緊急內容，但現場的應對卻不盡如人意。慘案發生當天，從傍晚6點開始，發生了超過400件的112報警，情況非常嚴重，警方和區政府通過監視器，是可以輕易掌握這種異常徵兆的。」

而據南韓SBS新聞網報導，事件發生後，警方高層仍想要煙滅證據，龍山署情報科警員透露的訊息，情報警員事發前所寫的報告在災害發生當晚被首爾市警察廳情報管理系統自動刪除，但仍保留在辦公室個人電腦上，由Ａ先生所擁有。

事故發生4天後的11月2日，上級無視A先生在現場部署情報人員的建議，命令A先生刪除個人電腦上儲存的報告。A抗議反對：「我因為值班不能進去，也不能刪除報告。」隨後，經SBS報導，確認另一名員工在IT管理員的指示下，直接打開A先生未設置密碼的個人電腦上，刪除了桌面上的所有檔案，包含了踩踏事件發生就事先制定好的對策。