警方查獲嫌犯製作有幫派圖騰的悠遊卡、打火機、口罩等物品。（翻攝照片／林郁平）

警政署長黃明昭強調將持續掃蕩黑幫犯罪。（翻攝照片／林郁平）

國內爆發「台版柬埔寨」案件，黑幫以假求職方式拘禁凌虐被害人，警方持續查緝偵辦這類詐欺手法，刑事局日前即破獲天道盟、四海幫等人口販運集團，誘騙被害人至柬埔寨從事詐騙機房工作，甚至被害人脫困返台後，還威脅強索數十萬元「旅費」。

警政署長黃明昭9日親自出席破案記者會，表示警方持續強化「掃黑幫、打詐欺，斷金流」作法，並秉持一個都不放過精神，加強掃蕩各類幫派犯罪。

黃明昭表示，國人遭詐前往柬埔寨已受到有效控制，但警政署仍不放鬆，持續執行掃黑、打詐等專案行動，特別針對涉幫派犯罪，要求各警察機關「從速、從嚴、從重」偵辦，務必向上溯源、向下刨根，並持續掃蕩不法幫派份子所投資、經營、賴以為生行業及依附處所，貫徹系統性掃黑策略，全力遏止黑道、幫派危害社會治安，絕不鬆懈。

刑事局偵查第二大隊破獲四海幫、天道盟共組跨境人蛇詐欺集團，韋姓男子等人獲知柬埔寨有台籍嫌犯成立的詐欺機房，從今年初起以高薪工作招攬近10名被害人至柬埔寨。被害人直至當地才知從事假交友愛情詐騙機手，且護照均遭到扣留，未達詐欺業績不得返國。有被害人自行脫困返台，該集團甚至聚眾包圍被害人，以歸還旅費名義強索財物。

專案小組10月發動2波拘提搜索行動，將韋嫌等10人逮捕到案，檢方聲押該集團核心成員獲准，警方持續追查其他共犯時，又發現蔡姓男子等人打著天道盟的旗幟，經營有幫派圖騰的打火機、悠遊卡等周邊商品網拍，多角化經營牟利。

偵查第四大隊破獲新北市板橋區吳姓家族成員，以「包吃、包住、包機票」誘騙2名被害人至柬埔寨，並以每人7800美元價格，賣給大陸嫌犯位在財通園區內的詐欺機房，專案小組日前陸續拘提吳姓嫌犯等5人到案，全案依法究辦。