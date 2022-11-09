大陸央視新聞報導，中國國家主席習近平9日向2022年世界互聯網大會烏鎮峰會致賀信。強調中國願同世界各國一道，攜手走出一條全球數位發展道路，加快構建網路空間命運共同體，為世界和平發展和人類文明進步貢獻智慧和力量。

2022年世界互聯網大會烏鎮峰會當日在浙江省桐鄉市烏鎮開幕，主題為「共建網路世界 共創數位未來——攜手構建網路空間命運共同體」，由世界互聯網大會主辦，浙江省政府承辦。

習近平致賀信指出，當今時代，數位技術作為世界科技革命和產業變革的先導力量，日益融入經濟社會發展各領域全過程，深刻改變著生產方式、生活方式和社會治理方式。面對數位化帶來的機遇和挑戰，國際社會應加強對話交流、深化務實合作，攜手構建更加公平合理、開放包容、安全穩定、富有生機活力的網路空間。

習近平強調，中國願同世界各國一道，攜手走出一條數位資源共建共用、數位經濟活力迸發、數位治理精準高效、數位文化繁榮發展、數位安全保障有力、數位合作互利共贏的全球數位發展道路，加快構建網路空間命運共同體，為世界和平發展和人類文明進步貢獻智慧和力量。