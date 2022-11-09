選戰逼近，台中市長盧秀燕已宣布10日起，依規請假投入競選，暫由副市長代理職務。盧秀燕今天出席南區長春、城隍里聯合活動中心落成啟用典禮時表示，市政工作很重要，但依選委會規定，選前兩周其候選人及縣市長須請假，她以身作則，從明天開始請假至競選投票完畢。

另有媒體詢問，有信心對中信兄弟9日賽事有奪冠可能？盧說，她8日到球場為球員們加油打氣，也承諾中信兄弟，若再拿到總冠軍封王，市府將比照去年一樣舉行「封王大遊行」，中信兄弟隊開心地常當場送她一條大浴巾及旗子，屆時「封王大遊行」可派上用場，邀民眾一起加油打氣。

現場有媒體問到，針對台版柬埔寨求職詐騙案，有被害人遭凌虐致死棄屍案，震驚台灣社會，對於治安的看法。台中市長盧秀燕表示，這是非常嚴重的犯罪事件，中央要高度重視，各縣市政府也會提高警覺；詐騙案已成為全球性的犯罪案件，如果蔓延到台灣的話，勢必要拿出強力的執法決心加以預防，打擊犯罪，保障國人安全。

另針對蔡其昌說選前要跑滿1000場，為選情全心投入，盧秀燕微笑帶過表示，選務與政治不評論，謝謝大家。