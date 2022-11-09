海龍離岸風電計畫與台船(2208)轉投資的台船環海風電工程公司共同合作，將借助台船環海專業的工程技術、專案管理能力，及其近年來積極培養本土人才，執行海龍風場的水下基礎、風力發電機以及海上變電站運輸與安裝作業，預計於2024年開始施工，邁入離岸工程建置階段。

海龍計畫將採用「環海翡翠輪」作為主力工作船，其為台船環海自有、首艘由台灣本土設計製造的全迴旋大型浮吊船，隸屬本國籍輪，具備高裝載能力，將搭載4,000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統，十分適合於海龍風場執行水下基礎及變電站運輸與安裝作業。

海龍離岸風電專案總監岳慕駒表示，台船環海具備離岸風電產業海事工程豐富實績，雙方此次合作，除了借重台船環海豐富的實務經驗外，亦確保海龍的國產化計畫將充分落實。環海翡翠輪作為海龍風場主力工作船，證明本土離岸風電產業供應鏈已逐漸成形並蓬勃發展。

台船環海董事長鄭文隆表示，台灣過去從來沒有一支真正的本土海事工程團隊可執行國際級離岸風場建置，也從未打造過像環海翡翠輪這樣高性能具大型荷重吊升能力的海事工程船，台灣在離岸風電產業持續成長茁壯，如同台船環海從無到有，在台船事業多角經營投入下，一步步開啟新篇章。

海龍計畫擁有73座風機、總裝置容量達1,044MW，為台灣最大離岸風場之一，場址位於彰化外海、水深約35-55公尺。