今年天貓雙11全球狂歡季期間，淘寶APP及天貓APP運用以AR、VR及3D建模為主的元宇宙核心科技，強化一系列創新科技購物體驗，提供更多讓消費者互動的樂趣，讓商家了解與眾不同的數位行銷方式。

阿里影業旗下IP交易與創新平台阿里魚與阿里巴巴達摩院XR實驗室合作，透過淘寶APP的「IP新勢力」首次推出VR技術驅動的虛擬IP場景，建造一座沉浸式虛擬街區。該街區匯聚Pokemon（寶可夢）、Sanrio（三麗鷗）、KAKAO FRIENDS、哆啦A夢、League of Legends（英雄聯盟）、鋼彈、變形金剛等超過30款獲授權的知名卡通或動漫形象。

「IP新勢力」是阿里魚旗下首個趨勢營銷品牌，透過整合阿里巴巴電商生態宣傳推廣資源，開發靈活和多樣化的會場玩法，阿里魚希望為IP授權商品打造專屬的品牌聚合優勢，為合作IP版權方、品牌商家和消費者創造更多行銷機會。

除了淘寶APP內的虛擬街區，手機天貓APP也在雙11期間推出3D購物服務，並將3D購物視作天貓APP常態化體驗。手機天貓APP「3D體驗空間」開啟「任意門」後就能穿越進品牌館、潮玩館、蒼蘭訣奇幻世界、森林海灘等場景，通過操作虛擬人物來逛街購物。

此外，「3D體驗空間」的場景還涵蓋看藝術展、戶外漫遊，甚至參與產品發佈會，而用戶不但能360度查看商品細節，也能透過AR試穿及試戴，預覽商品擺放在真實場景裡的效果。

今年雙11期間，國際奢侈品品牌也將展覽搬到天貓奢品上，透過三維空間及AR等技術，建設線上數字藝術展覽，同時公佈天貓奢品全新虛擬偶像TIMO，作為天貓奢品「雲奢城」數字藝術GALLERY館長及策展人。

「雲奢城」是天貓奢品於2020年推出的虛擬社區，借助3D互動、AR試裝、VR探店等多元化互動方式，讓國際奢侈品牌接觸更多中國的年輕用戶。雙11期間首次亮相的虛擬偶像TIMO，則由天貓奢品團隊原創打造，面向時尚女性及潮奢男性，集結文藝、時尚、競技及科技等元素，再由專業團隊打造，而TIMO跟不同奢侈品牌合作的影片也將會陸續發佈，以探索更多跟品牌合作的形式。