路透社9日查訪報告，受到國內消費以及出口兩顆成長引擎強力推送下，馬來西亞第3季經濟成長可望出現雙位數並創1年多新高。不過，未來前景可能受到全球景氣趨緩而蒙上陰霾。

電子、石油以及天然氣產品價格仍位居高檔，加上出貨量成長之下，大馬9月出口大增3成，也讓貿易順差高達67億美元，寫下20多年來最高金額。路透社彙整市場預估值，繼第2季成長8.9%之後，馬來西亞上季GDP可望增至11.7%。

經濟學者認為，大馬第3季GDP表現亮眼，其中之一原因是2021年第3季當地還是受到新冠疫情影響處於封鎖的狀況，故比較基期較低所致。現在已重開邊境，在人力可重新輸入下，有助於解決部分產業人手不足問題。

同時，旅遊業也正持續復甦中。但還是有要注意的地方，像是貨幣政策偏緊縮，還有就業市場成長僵化以及加薪速度變慢，再加上外部需求疲弱等。至於貿易項目，可能會受到中國大陸嚴格抗疫政策，以及全球成長減慢的負面影響。

在GDP預測方面，大馬政府已將今年經濟成長從5.3%至6.3%，上修至6.5%至7%，明年則估在4%到5%之間。路透社則認為，馬來西亞今年平均值為7.2%，明年估降至4.2%。

馬幣令吉表現不佳，兌換美元匯價今年迄今已貶12%左右。自大馬央行5月啟動升息周期後，目前大概調升4碼或1%來至2.75%。經濟專家認為，在美公債殖利率見頂之前，以及市場還是趨向於風險規避的話，令吉續貶的機率還是不小。