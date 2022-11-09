7旬獨居婦搬家「找謀厝」 暖警這招幫她找到回家的路

年逾7旬的楊姓婦人在社工協助下到台中北屯租屋，獨居的她初來乍到，外出購物後，一時竟忘了住家位置，徘徊在太原路上的大樓門口，手足無措，恰好經過的民眾發現婦人疑似迷失需要協助而報警，警方獲報立即到場，透過手機通聯紀錄回撥電話給社工，也順利協助楊姓婦人平安返家。

台中市政府警察局第二分局立人派出所警員高慈佑、施宗樺於7日19時58分許接獲民眾報案，稱於北區太原路一段的7-11附近有迷失婦人需協助，警方立即前往。員警到場時，只見老婦佇立於大樓門口，手足無措的樣子，面對員警詢問年籍資料，一時竟答不上來，幸好婦人身上有帶證件，方知該名楊姓婦人(36年次)的確切身分。

經進一步瞭解，楊婦因獨自在台中居住，由社會局協助租屋，負責的社工將楊婦安頓好後便離去，楊婦外出購物後，返回該大樓3樓的租屋處，但社工交給她的鑰匙卻開不了門，自己也不知道該如何聯絡社工，才會在大樓門口徘徊。警方檢視楊婦手機紀錄，回撥最後一筆通話號碼，順利聯繫上社會局社工，這才發現，楊婦租屋處其實位在2樓。

員警陪同楊婦返回租屋處，細問之下才知道，原來楊婦右眼因患有白內障影響視線，加上剛搬家人生地不熟，才會將樓層搞錯，害自己回不了家。員警聽聞，叮嚀楊婦記下社工的手機號碼，並再三交代，如有任何問題，記得趕緊向社工、鄰居或打110向警方求助，楊婦對於警方的熱心協助倍感窩心，頻頻道謝。

第二分局分局長陳家銘表示，根據內政部不動產資訊平台最新統計，111年第2季全國僅老年人口居住宅數（全戶為65歲以上老人）逾68萬宅，其中老人獨居宅數更逾51萬宅，佔76.16％，雙雙寫下統計以來歷史新高，獨居老人的照護及安全問題是不可忽視的社會課題，希望民眾能秉持「老吾老以及人之老」的精神，對獨行、獨居的長者施予關懷，如有發現需要幫助的狀況，還請不吝伸出援手，通報警方到場協助，以避免憾事發生。